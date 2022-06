Ucraina | il sindaco di Severodonetsk | La citta' e' interamente occupata dai russi

Pubblicità

_Nico_Piro_ : sempre che intanto il conflitto non si ampli territorialmente (Kaliningrad è possibile scintilla) e non si arrivi a… - ilpost : Severodonetsk è ora sotto il controllo russo, ha detto il sindaco della città ucraina - MediasetTgcom24 : Sindaco Severodonetsk: 'Città interamente occupata dai russi' #ucraina #russia #guerra #ue #Kiev #Lavrov - Warddaytw : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Il sindaco di Severdonetsk: i russi hanno il 'totale controllo' della città. I separatisti filo-Mosca: occupato… - REstaCorporate : RT @ultimenotizie: Le truppe ucraine hanno ''lasciato quasi completamente'' la città di #Severodonetsk, nella regione di #Luhansk nell'Ucra… -

... che quest'anno si è svolta sotto il patrocinio deldella capitale polacca Rafal Trzaskowski. Per la prima volta, a causa della guerra in corso in, a Varsavia sono giunti anche gli ...Ildi Severdonetsk, Oleksandre Striouk, ha annunciato che i russi hanno il "totale controllo" della citta'. Ilha parlato alla televisione, mentre i separatisti filo - Mosca hanno confermato di aver occupato anche l'impianto chimico di Azot, dove erano rimasti gli ultimi soldati ucraini. E che ...Il sindaco ha parlato alla televisione ucraina, mentre i separatisti filo-Mosca hanno confermato di aver occupato anche l'impianto chimico di Azot, dove erano rimasti gli ultimi soldati ucraini.Decine di migliaia di giovani polacchi e ucraini hanno preso oggi parte a Varsavia alla tradizionale Gay Pride, che quest'anno si è svolta sotto il patrocinio del sindaco della capitale polacca Rafal ...