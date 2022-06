Show Paltrinieri e 4×100 mista | oro e record europeo ai Mondiali

(Di sabato 25 giugno 2022) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Chiusura col botto per l’Italnuoto aidi Budapest: due ori e un argento, 9 medaglie complessive che migliorano il bottinodi tre anni fa in Corea del Sud quando la spedizione azzurra si fermò a 8. Uno strepitoso Gregoriofrantuma ildei campionati e vince la medaglia d’oro nei 1500 stile libero: gara capolavoro del 27enne carpigiano che scappa via dall’inizio, semina gli avversari e non si ferma più. Fino a 100 metri dal traguardo anche ildel mondo del cinese Sun Yang (14’31?02) sembra poter cadere, ma l’azzurro per un pelo non riesce a completare la straordinaria impresa e ferma il cronometro dopo 14’32?80, che gli vale comunque anche il primato. Distanti l’americano Bobby Finke (14’36?70) e il ...

Lo ha detto Gregorioai microfoni di Rai Sport. Battuto negli 800, l'azzurro ha ribadito la sua voglia di riscatto. "Io amo nuotare e non farei altro, però quando perdi ti chiedi dove ...è d'ispirazione per la 4X100 mista, che lo imita in tutto: oro e record europeo. Strepitosa performance degli azzurri che volano via sin dai primi 200 dove gli iridati di dorso e rana, ...BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Chiusura col botto per l’Italnuoto ai Mondiali di Budapest: due ori e un argento, 9 medaglie complessive che migliorano il bottino record di tre anni fa in Corea del ...BUDAPEST (UNGHERIA) - Chiusura col botto per l'Italnuoto ai Mondiali di Budapest: due ori e un argento, 9 medaglie complessive che migliorano il bottino record di tre anni fa in Corea del Sud quando l ...