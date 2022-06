Sergei Surovikin, chi è il generale (accusato di corruzione e brutalità) a cui Putin ha affidato le Forze Armate russe (Di sabato 25 giugno 2022) Terremoto al vertice delle Forze Armate al servizio di Vladimir Putin. Dall'inizio di giugno l'alto comando russo ha rimosso numerosi generali da ruoli di comando operativo, tra i quali il... Leggi su ilmattino (Di sabato 25 giugno 2022) Terremoto al vertice delleal servizio di Vladimir. Dall'inizio di giugno l'alto comando russo ha rimosso numerosi generali da ruoli di comando operativo, tra i quali il...

Pubblicità

infoitestero : Sergei Surovikin, chi è il generale (accusato di corruzione e brutalità) a cui Putin ha affidato le Forze Arma - stefano_ticci : RT @antonio65683279: Non hanno nessun rispetto della vita e dei diritti fondamentali degli esseri umani. Sergei Surovikin, chi è il general… - antoniolucascot : RT @antonio65683279: Non hanno nessun rispetto della vita e dei diritti fondamentali degli esseri umani. Sergei Surovikin, chi è il general… - Marilen97832318 : RT @antonio65683279: Non hanno nessun rispetto della vita e dei diritti fondamentali degli esseri umani. Sergei Surovikin, chi è il general… - Alexme22Alex : secondo l'intelligence britannica #Putin avrebbe affidato il comando dell'operazione militare speciale in #Ucraina… -