Sentenza sull'aborto, a Phoenix parte l'assalto al Senato | VIDEO (Di sabato 25 giugno 2022) Phoenix come Washington il 6 gennaio. La polizia ha disperso con i lacrimogeni migliaia di manifestanti pro-aborto che si sono radunati venerdì notte davanti al palazzo del Congresso dell'Arizona, per protestare contro la decisione della Corte Suprema che ha revocato il diritto all'interruzione di gravidanza. Secondo i media locali, alcune persone hanno tentato di rompere le finestre del palazzo del Senato, costringendo i soldati a intervenire con i lacrimogeni. Un VIDEO girato dalla senatrice statale repubblicana Michelle Ugenti-Rita ha mostrato gli incidenti dentro Capitol, con i soldati in assetto di guerra a proteggere l'edificio, scene che hanno ricordato, anche se in tono minore, l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021.

