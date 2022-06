Roma | intercettato carico di rifiuti tossici altamente impattanti | oltre 3 tonnellate di materiale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 giugno 2022). Isono un flagello per la Capitale e, ovviamente, le speculazioni in materia non mancano mai. Spesso le aziende del territorio, soprattutto le officine meccaniche, si avvalgono si trasportatori abusivi per l’allontanamento e lo smaltimento illecito dei. Le aziende diche smaltiscono illecitamente La conseguenza è rappresentata dagli ingenti danni territoriali e ambientali, in quanto si tratta quasi sempre diedpericolosi che, se dispersi nell’ambiente, non fanno che contaminarne la salubrità. Senza contare, certo, anche i danni economici nei confronti delle aziende che lavorano seriamente rispettando i protocolli.die pericolosi Sono 2 le ...