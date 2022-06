(Di sabato 25 giugno 2022) La donna è stata colpita a morte con un mattarello dal convivente, in cura per problemi psichiatrici. Sembra che l'uomo si sia alterato perché non gli lasciava prendere il bambino in ...

MediasetTgcom24 : Rimini, litiga con la compagna per il figlio e la uccide: arrestato #rimini -

La donna è stata colpita a morte con un mattarello dal convivente, in cura per problemi psichiatrici. Sembra che l'uomo si sia alterato perché non gli lasciava prendere il bambino in ..., uccide la moglie e ferisce la figlia di 27 anni che la difende. La ragazza è in ospedale Il ... Lui scriveva su Facebook: 'Nessun rapporto è perfetto, si, si attraversano momenti ...Un uomo di 47 anni ha ucciso, a Bellariva di Rimini, la compagna di 33, madre di un bimbo di sei mesi. Secondo le testimonianze dei vicini, che hanno chiamato la polizia, i due avevano litigato per il ...Femminicidio a Rimini nelle prime ore del mattino. Una donna è stata uccisa a Bellariva. Sul posto la squadra mobile e il magistrato di turno. Elisabetta Molaro uccisa a Codroipo con ...