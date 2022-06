MotoGP, Jack Miller e Franco Morbidelli penalizzati con un long lap penalty nella gara di domani (Di sabato 25 giugno 2022) Jack Miller ci è cascato un’altra volta. Il pilota australiano della Ducati, sesto posto quest’oggi nelle qualifiche del Gran Premio d’Olanda ad Assen in una giornata dominata dal compagno di scuderia Pecco Bagnaia, sarà costretto domani ad un altro long lap penalty da scontare ad inizio gara. Il tutto è successo durante le fasi conclusive della Q2, con l’australiano che è caduto in curva 5. Nulla di grave per Miller, che si è rialzato immediatamente per risalire sulla sua moto e rientrare ai box, ma nel fare questo non si era accorto assolutamente che in quel momento stava sopraggiungendo Maverick Vinales con la sua Aprilia. L’iberico, che stava tentando il suo giro lanciato, è andato molto vicino a colpire Miller, che in quel momento si stava girando ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022)ci è cascato un’altra volta. Il pilota australiano della Ducati, sesto posto quest’oggi nelle qualifiche del Gran Premio d’Olanda ad Assen in una giornata dominata dal compagno di scuderia Pecco Bagnaia, sarà costrettoad un altrolapda scontare ad inizio. Il tutto è successo durante le fasi conclusive della Q2, con l’australiano che è caduto in curva 5. Nulla di grave per, che si è rialzato immediatamente per risalire sulla sua moto e rientrare ai box, ma nel fare questo non si era accorto assolutamente che in quel momento stava sopraggiungendo Maverick Vinales con la sua Aprilia. L’iberico, che stava tentando il suo giro lanciato, è andato molto vicino a colpire, che in quel momento si stava girando ...

