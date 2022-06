Ma Draghi rimane ottimista: "Qualcosa si sta muovendo". Si allarga l'asse con Macron (Di sabato 25 giugno 2022) Il premier: "Pronti a intervenire in caso di peggioramenti". Spagna e Grecia più vicine alle posizioni italo-francesi Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 giugno 2022) Il premier: "Pronti a intervenire in caso di peggioramenti". Spagna e Grecia più vicine alle posizioni italo-francesi

Pubblicità

puro_crudo : @doluccia16 Ma devi capi chi nasce serva rimane serva Prima e marchette a berlusconi e mo a draghi Te pare che conosce a vergogna - gsartecucina : Presidente #Draghi come è stato in pandemia anche oggi l’Unione europea rimane un insieme di popoli disgiunti. Il n… - mp4e81 : @DarioBallini @DOCTORWHO71 Ma perché non lo mandano almeno 150 volte, obbligatoriamente e senza possibilità di skip… - ClaudioCapora10 : @detto_mi @ItalyMFA @luigidimaio @Quirinale @cooperazione_it @aics_it @GiuseppeConteIT Fai silenzio anche tu. Vedo… - ZuZorander : RT @angelo_fornaro: Scissione o meno, x l'avvocato del #GovernoDeiPeggiori rimane prioritario il servilismo al dittatore atlantista #Draghi. -