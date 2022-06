Il Napoli può stare tranquillo, buone notizie su Osimhen (Di sabato 25 giugno 2022) In un’estate con tanti possibili addii dolorosi (dal già certo Insigne al probabile Mertens, fino a quello ipotetico per Koulibaly e Fabian Ruiz) il Napoli dovrà ripartire dalle sue certezze. Una di queste è certamente Victor Osimhen, che la scorsa stagione ha trascinato la squadra a suon di gol e anche quest’anno potrà nuovamente far gioire i tifosi azzurri, sperando magari in un’annata priva di infortuni. FOTO: Getty – Napoli OsimhenDa tempo De Laurentiis ha stabilito che non tratterà il nigeriano per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro, smorzando almeno parzialmente gli entusiasmi di chi avrebbe voluto assicurarselo. Una delle squadre più interessate al nigeriano è sempre stato il Newcastle. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club inglese sarebbe anche disposto a riprovarci (dopo i tentativi ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 giugno 2022) In un’estate con tanti possibili addii dolorosi (dal già certo Insigne al probabile Mertens, fino a quello ipotetico per Koulibaly e Fabian Ruiz) ildovrà ripartire dalle sue certezze. Una di queste è certamente Victor, che la scorsa stagione ha trascinato la squadra a suon di gol e anche quest’anno potrà nuovamente far gioire i tifosi azzurri, sperando magari in un’annata priva di infortuni. FOTO: Getty –Da tempo De Laurentiis ha stabilito che non tratterà il nigeriano per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro, smorzando almeno parzialmente gli entusiasmi di chi avrebbe voluto assicurarselo. Una delle squadre più interessate al nigeriano è sempre stato il Newcastle. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club inglese sarebbe anche disposto a riprovarci (dopo i tentativi ...

