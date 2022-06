Alessandria | ha confessato l’assassino di Norma Megardi la prof scomparsa ritrovata carbonizzata

(Di sabato 25 giugno 2022) C’è una svolta nel caso delladi 74 annida lunedì, la scorsa notte la Procura della Repubblica diha disposto il fermo di un uomo che hal’omicidio di. E’ stato individuato dalle investigazioni dei carabinieri del Nucleo investigativo di, proseguite senza sosta dopo il ritrovamento – lunedì scorso – del cadavere carbonizzato della donna. Laessoressa in pensione, residente a Sale, 74 anni, eranel pomeriggio di lunedì e la sua auto, contenente resti umani, era stata rinvenuta bruciata nello stesso giorno, durante le operazioni di spegnimento di un incendio, in zona cascina San Pio, nel paese di Isola Sant’Antonio. Omicidio...

Svolta sul caso di . L'uomo fermato nella notte, su disposizione della Procura di, per l'omicidio della pensionata (74 anni) a Isola S. Antonio (), hail delitto. È accusato - spiegano, in una nota, i carabinieri del comando provinciale - di omicidio ...... l'uomo haagevolando il sequestro di ulteriori reperti. I reati contestati sono quelli ... Oggi sarà condotto davanti al giudice per le indagini preliminari diper l'udienza di ...Le forze dell'ordine hanno messo in stato di fermo l'uomo che ha confessato l'assassinio della pensionata trovata giorni fa carbonizzata nella sua auto.La Procura della Repubblica di Alessandria ha disposto il fermo di un uomo che ha confessato l’omicidio di Norma Megardi ...