Aborto, negli Usa gli Stati repubblicani fanno partire subito i divieti (Di sabato 25 giugno 2022) Sono già nove e potrebbero nel giro di un mese diventare 26. Ma il rischio più grave è la corsa agli aborti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 giugno 2022) Sono già nove e potrebbero nel giro di un mese diventare 26. Ma il rischio più grave è la corsa agli aborti ...

Pubblicità

marcocappato : Se la sinistra italiana usasse la stessa energia spesa oggi nelle dichiarazioni sull'aborto negli USA per battersi… - Giorgiolaporta : A #Roma i piddini stanno chiedendo ai genitori dei #disabili quanto si vergognino di avere figli così; oggi gli ste… - SimoPillon : ?? UNA GRANDISSIMA VITTORIA: LA CORTE SUPREMA HA ABROGATO L'ABORTO NEGLI USA! Leggi il post completo:… - GiovanniZimott2 : RT @ProfCampagna: Negli Stati Uniti sono bastati 3 giudici scelti da Trump per negare potenzialmente in tutti gli Stati Uniti il diritto al… - marinellafly12 : RT @Domenicoesker: Vacanze di Natale negli USA. Coming soon. #Aborto -