“Una voce per Padre Pio” con Mara Venier su Rai1 sabato 25 giugno | I dettagli (Di venerdì 24 giugno 2022) sabato 25 giugno da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN) andrà in onda “Una voce per Padre Pio” con Mara Venier sabato 25 giugno in prima serata, dalle ore 21.35, su Rai1 andrà in onda da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN), Una voce per Padre Pio. Alla conduzione ci sarà Mara Venier. Nato da un’idea di Enzo Palumbo, il programma da 23 anni racconta storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all’insegnamento di Padre Pio: dare sollievo alla sofferenza umana. Speranza, rinascita e gioia saranno i valori più significativi di questo appuntamento televisivo. La trasmissione, infatti, sarà nuovamente ambientata a ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 giugno 2022)25da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN) andrà in onda “UnaperPio” con25in prima serata, dalle ore 21.35, suandrà in onda da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN), UnaperPio. Alla conduzione ci sarà. Nato da un’idea di Enzo Palumbo, il programma da 23 anni racconta storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all’insegnamento diPio: dare sollievo alla sofferenza umana. Speranza, rinascita e gioia saranno i valori più significativi di questo appuntamento televisivo. La trasmissione, infatti, sarà nuovamente ambientata a ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il ministro della Difesa Christopher Miller chiamò l'addetto militare Usa a Roma per indagare sulla voce secondo cu… - pdnetwork : Il Senatore #Pillon, ancora lui, dà voce in Senato a due blogger più volte denunciati per istigazione alla violenza… - vaticannews_it : ??#Podcast #PapaLuciani raccontato da Andrea @Tornielli Una cosa è leggere le sue parole, un'altra ascoltarlo dalla… - frecciaforever : @ldibartolomei @Corriere L'Italia e' una repubblica fondata sul lavoro...gratis o quasi e' meglio!!Personaggi i cui… - beltra_mirko : RT @Alice63702135: Ognuno ha quella pagina nella sua storia che non legge mai ad alta voce....Tu come una scia -