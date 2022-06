Terrorismo | fermati a Trento due jihaidisti | progettavano un attentato

(Di venerdì 24 giugno 2022)(ITALPRESS) – Due giovani terroristi formati dalla propaganda jihaidista sul web. I Carabinieri dei Ros li hanno, il 15 giugno, prima che potessero mettere in atto il loro piano, unnel nostro Paese. Il paese che li ha visti nascere, da famiglie kosovare perfettamente integrate. Si tratta di un uomo e una donna che si sarebbero addestrati per compiere atti violenti in nome dell’organizzazione terroristica “Stato Islamico”. La Procura diindagava sui due giovani per associazione con finalità dio di eversione dell’ordine democratico, arruolamento e addestramento con finalità dianche internazionale. Il 18 giugno il gip del Tribunale di Rovereto, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti dell’uomo, per garantirgli un percorso ...

