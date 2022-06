Regionali in Sicilia, De Luca: Monterosso sogno proibito di Miccichè (Di venerdì 24 giugno 2022) "Miccichè ha volutamente bruciato il nome di Raffaele Stancanelli e lo ha fatto perché infastidito dai rapporti di amicizia che legano Stancanelli sia a me che a Luca Sammartino e poi perché ha già in mente chi deve essere il candidato. Ha fatto riferimento ad una donna, quella donna è Patrizia Monterosso, la presidente della Fondazione Federico II. Ma potrebbe esserci anche un'altra donna del mondo della sanità privata, il cui nome al momento non vi svelo".È quanto ha dichiarato il leader di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della Regione Siciliana, Cateno De Luca. "Il popolo Siciliano deve sapere - ha detto ancora De Luca -che la banda bassotti oggi è protagonista di una vera faida. Miccichè sta puntando tutto sulla ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 giugno 2022) "ha volutamente bruciato il nome di Raffaele Stancanelli e lo ha fatto perché infastidito dai rapporti di amicizia che legano Stancanelli sia a me che aSammartino e poi perché ha già in mente chi deve essere il candidato. Ha fatto riferimento ad una donna, quella donna è Patrizia, la presidente della Fondazione Federico II. Ma potrebbe esserci anche un'altra donna del mondo della sanità privata, il cui nome al momento non vi svelo".È quanto ha dichiarato il leader diVera e candidato alla presidenza della Regionena, Cateno De. "Il popolono deve sapere - ha detto ancora De-che la banda bassotti oggi è protagonista di una vera faida.sta puntando tutto sulla ...

