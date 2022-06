Paolo Banchero prima scelta del Draft Nba: chi è l’italoamericano (Di venerdì 24 giugno 2022) È diventato il secondo italiano di sempre a essere scelto per primo dal Draft Paolo Banchero entra nella storia dell’NBA. Diventa il secondo italiano di sempre a essere scelto come primo nella notte più importante della Lega, quella del Draft. L’azzurro vive una notte da sogno. Con il suo abito, a dir poco appariscente (viola con delle gemme by Dolce e Gabbana) si gode la sua serata più bella. A caldo, a Gazzetta dello sport, racconta: “Voglio ringraziare i tifosi italiani, ho sentito il loro amore e supporto per tutta la stagione. Ribadisco che giocherò in Nazionale, non quest’estate ma la prossima. Una promessa? Certo, state tranquilli”. Emozionato anche papà Banchero che twitta e poi dice: “È tutto bellissimo – dice Mario Banchero – vedere il proprio figlio ricevere un’opportunità ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 giugno 2022) È diventato il secondo italiano di sempre a essere scelto per primo dalentra nella storia dell’NBA. Diventa il secondo italiano di sempre a essere scelto come primo nella notte più importante della Lega, quella del. L’azzurro vive una notte da sogno. Con il suo abito, a dir poco appariscente (viola con delle gemme by Dolce e Gabbana) si gode la sua serata più bella. A caldo, a Gazzetta dello sport, racconta: “Voglio ringraziare i tifosi italiani, ho sentito il loro amore e supporto per tutta la stagione. Ribadisco che giocherò in Nazionale, non quest’estate ma la prossima. Una promessa? Certo, state tranquilli”. Emozionato anche papàche twitta e poi dice: “È tutto bellissimo – dice Mario– vedere il proprio figlio ricevere un’opportunità ...

TheAthletic : The No. 1 pick in the 2022 #NBADraft... Paolo Banchero ?? - NBAItalia : ?????????? ???????? ???? la prima scelta assoluta dell'#NBADraft 2022 è PAOLO BANCHERO!! @Pp_doesit | @OrlandoMagic - ActionNetworkHQ : BIG winner on Paolo Banchero ?? (via @BillKrackman | @SuperBookSports) - NBAPassion_com : PAOLO BANCHERO ???????????? #nbapassion #draftnba - sghi29 : RT @parallelecinico: Ha 20 anni, è alto 2.09 e pesa 108 kg, è un 'big man' moderno, una forza della natura, sa giocare fronte e spalle a ca… -