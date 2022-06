Nuoto | Mondiali | Pilato in semifinale nei 50 rana | squalificata Castiglioni

(Di venerdì 24 giugno 2022) Budapest, 24 giu. - (Adnkronos) - Benedettasi qualifica agevolmente per ladei 50ai campionati del mondo di Budapest. La 17enne tarantina, vincitrice nella doppia distanza, si aggiudica la sua batteria in 29"80, secondo crono assoluto alle spalle della sudafricana Nathania Van Niekerk (29"77).invece l'altra azzurra Arianna

Pubblicità

LaStampa : Panico ai Mondiali di nuoto, una sincronetta crolla in acqua - Agenzia_Ansa : Sviene la nuotatrice Alvarez, le immagini del soccorso. L'atleta è stata salvata in extremis dall'allenatrice dopo… - Agenzia_Ansa : Paura alla finale del singolo libero di nuoto sincronizzato ai Mondiali. La statunitense Alvarez è stata colta da u… - miss_clair_ : il collegamento dei mondiali di nuoto salta e il pubblico ha inveito contro la r4i. É IL KARMA BELLI MIEI #Budapest2022 - rompi_balle : comunque sono tutti così mini i partecipanti ai mondiali di nuoto io li abbraccerei tutti -

di, la Alvarez ha un malore sott'acqua: orrore in mondovisione - GuardaTutto pronto per le gare di venerdì 24 giugno diartistico aidi Budapest 2022 . Prosegue lo spettacolo del sincro: tornano in acqua Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero nelle qualifiche del programma libero, mentre le azzurre ...Budapest, 24 giu. – (Adnkronos) – Benedetta Pilato si qualifica agevolmente per la semifinale dei 50 rana ai campionati del mondo di Budapest. La 17enne tarantina, vincitrice nella doppia distanza, si ...Ottava giornata venerdì 24 giugno dei 19esimi campionati del mondo di nuoto, in svolgimento a Budapest fino al 3 luglio.