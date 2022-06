Martinciglio lascia gruppo Di Maio e torna in M5S | Ho visto Conte

(Di venerdì 24 giugno 2022) A un giorno dalla costituzione del nuovodi Insieme per il Futuro alla Camera, la deputata Vitaci ripensa e rinel Movimento 5 Stelle. "Diha grandi capacità, a lui va ...

A un giorno dalla costituzione del nuovo gruppo di Insieme per il Futuro alla Camera, la deputata Vitaci ripensa e ritorna nel Movimento 5 Stelle. "Di Maio ha grandi capacità, a lui va la mia stima. Rispetto la sua figura e il suo progetto politico. Ipf sarà grande ma io ho deciso di ...A due giorni dalla costituzione, Vitae torna al M5S. Lo ha comunicato la stessa deputata ai colleghi di Ipf. Manco il tempo di nascere che già lo abbandonano - la Corte Suprema ...(Adnkronos) – A un giorno dalla costituzione del nuovo gruppo di Insieme per il Futuro alla Camera, la deputata Vita Martinciglio ci ripensa e ritorna nel Movimento 5 Stelle. “Di Maio ha grandi ...Quindi, oggi...: la sentenza della Corte suprema Usa, Paolo Banchero numeri 1 al Draft e il voto popolare per Meloni ...