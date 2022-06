L' Europa apre le porte a Kiev Il nostro futuro è insieme

(Di venerdì 24 giugno 2022) Via libera alla candidatura di Ucraina e Moldavia. Zelensky: "Grato per il sostegno". Rabbia dei Balcani. Il premier albanese Rama: "Putin malato ma l'Ue non è in salute"

Non una novità per il premier olandese Mark Rutte, che in più di dieci anni ha consolidato la fama di falco in. Ma è stato Rutte stesso a segnalare un, seppur millimetrico, avvicinamento delle ......il vostro status di Paese candidato a entrare nella Ue "Quattro mesi fa l'Ucraina e l'erano ... l'Ucraina fa parte del progetto di integrazione europea, finisce l'era dell'incertezza, siun'... L'Europa apre al tetto sul prezzo del gas ma la Germania lancia l'allerta sul prossimo inverno Piattaforma di moda tedesca A proposito di te è riuscita ad aumentare il proprio fatturato di quasi la metà lo scorso anno. L'azienda cerca di distinguersi da ...Kiev dovrà attendere per l’apertura del negoziato, impossibile con un paese in guerra Bruxelles . Decisione storica al Consiglio europeo, non per i Balcani: la Bulgaria blocca il via libera alla Maced ...