Juve Torino, ecco quando si giocherà il derby della Mole (Di venerdì 24 giugno 2022) Juve Torino, oggi il sorteggio del calendario della Serie A 2022-2023 e c’è attesa per il derby della Mole del prossimo campionato: ecco le date Alle ore 12 c’è stato il sorteggio del calendario della prossima stagione di Serie A 2022-2023. Tra le partite più attese del campionato c’è il derby della Mole tra Juve e Torino. ecco quando si giocherà la sfida: LE DATE DI Juve Torino Andata: 16 ottobre 2022 Ritorno: 26 febbraio 2023 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022), oggi il sorteggio del calendarioSerie A 2022-2023 e c’è attesa per ildel prossimo campionato:le date Alle ore 12 c’è stato il sorteggio del calendarioprossima stagione di Serie A 2022-2023. Tra le partite più attese del campionato c’è iltrasila sfida: LE DATE DIAndata: 16 ottobre 2022 Ritorno: 26 febbraio 2023 L'articolo proviene da Calcio News 24.

