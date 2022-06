“Delitto contro le donne”. Buonamici incredula sull'aborto: decisione molto grave (Di venerdì 24 giugno 2022) Cesara Buonamici, giornalista e volto noto del Tg5, è tra gli ospiti presenti in studio nell'edizione del 24 giugno di controcorrente, il talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili. Si discute della scelta dei giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti, che hanno stabilito che l'interruzione di gravidanza non è più da considerare un diritto costituzionale: “È - dice Buonamici - una decisione eccezionale e clamorosa. Ci sono state reazioni opposte tra Barack Obama e Donald Trump, che ha detto che è il volere di Dio. Come donna sono assolutamente contraria, trovo che sia un Delitto non garantire questo diritto costituzionale alle donne americane. È una sentenza che non passa di certo inosservata, non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. È una decisione ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Cesara, giornalista e volto noto del Tg5, è tra gli ospiti presenti in studio nell'edizione del 24 giugno dicorrente, il talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili. Si discute della scelta dei giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti, che hanno stabilito che l'interruzione di gravidanza non è più da considerare un diritto costituzionale: “È - dice- unaeccezionale e clamorosa. Ci sono state reazioni opposte tra Barack Obama e Donald Trump, che ha detto che è il volere di Dio. Come donna sono assolutamente contraria, trovo che sia unnon garantire questo diritto costituzionale alleamericane. È una sentenza che non passa di certo inosservata, non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. È una...

