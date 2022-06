Atletica oggi, Campionati Italiani 2022: orari 24 giugno, programma, tv, streaming, chi gareggia (Di venerdì 24 giugno 2022) oggi venerdì 24 giugno incominciato i Campionati Italiani Assoluti 2022 di Atletica leggera. La prima giornata prevede esclusivamente la disputa delle due gare di marcia sulla distanza non olimpica dei 10 km. Il teatro sarà il centro di Rieti, nel percorso disegnato tra piazza Mazzini e piazza Marconi, lungo le mura medievali della città laziale. Si incomincia alle ore 17.45 con la prova femminile, dove si fronteggeranno Valentina Trapletti e Nicole Colombi, senza dimenticarsi di Federica Curiazzi e Lidia Barcella. Alle ore 18.45, invece, toccherà agli uomini: il grande favorito della vigilia è Francesco Fortunato, ma attenzione anche a Gianluca Picchiottino e a Michele Antonelli. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022)venerdì 24incominciato iAssolutidileggera. La prima giornata prevede esclusivamente la disputa delle due gare di marcia sulla distanza non olimpica dei 10 km. Il teatro sarà il centro di Rieti, nel percorso disegnato tra piazza Mazzini e piazza Marconi, lungo le mura medievali della città laziale. Si incomincia alle ore 17.45 con la prova femminile, dove si fronteggeranno Valentina Trapletti e Nicole Colombi, senza dimenticarsi di Federica Curiazzi e Lidia Barcella. Alle ore 18.45, invece, toccherà agli uomini: il grande favorito della vigilia è Francesco Fortunato, ma attenzione anche a Gianluca Picchiottino e a Michele Antonelli. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, gli, ...

Pubblicità

offertedi_oggi : ?? MINIMO STORICO ?? ?? Amazon Essentials - Jeans elasticizzati da uomo, vestibilità atletica ?? A soli 20,06€ ??… - i69lwts : oggi ad atletica è andata been - cesololinter194 : @InterSuits @Aanto_9 Ma sarebbe stata una figura di merda se l'inter chiudeva quel giorno. Dybala non è chiuso, l'i… - SabiniaTV : AL LUNA PARK RIETI OGGI DIVERTIMENTO GRATUITO PER I RAGAZZI DELL’ASSOCIAZIONE ATLETICA, SPORT E TERAPIA - MrSwing5 : Dall'ormai lontano Bronzo dell'Adelizzi nel '09, oggi l'Atletica Italiana, gioisce con i due nuovi Campioni. Minisi… -