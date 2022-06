**Atletica: Jacobs in gara agli Assoluti, 'domani correrò a Rieti'** (Di venerdì 24 giugno 2022) Rieti, 24 giu. - (Adnkronos) - Marcell Jacobs tornerà in gara domani nei 100 metri ai campionati italiani Assoluti di Rieti. Lo annuncia su Instagram lo stesso bicampione olimpico di 100 metri e 4x100: "Grande sorpresa, domani correrò a Rieti. Il 27enne velocista azzurro ha smaltito il problema muscolare accusato qualche settimana fa e testerà la condizione in vista della rassegna iridata del mese prossimo a Eugene. Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022), 24 giu. - (Adnkronos) - Marcelltornerà innei 100 metri ai campionati italianidi. Lo annuncia su Instagram lo stesso bicampione olimpico di 100 metri e 4x100: "Grande sorpresa,. Il 27enne velocista azzurro ha smaltito il problema muscolare accusato qualche settimana fa e testerà la condizione in vista della rassegna iridata del mese prossimo a Eugene.

