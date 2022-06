Xi Jinping e Putin | in arrivo una nuova moneta | la notizia fa tremare l’Europa

(Di giovedì 23 giugno 2022) La guerra in Ucraina è arrivata al 120° giorno. Una delle più grandi raffinerie petrolifere della Russia a pochi chilometri dal confine ucraino è stata colpita mercoledì da due droni delle forze di Kiev, che hanno causato un incendio poi domato. Mosca valuta il taglio delle forniture di elettricità alla Lituania, dopo le restrizioni imposte al transito delle merci nella regione di Kaliningrad. In un’intervista esclusiva, Boris Johnson ha ribadito come “per l’Occidente non è il momento di fermarsi.deve fallire”. Nel frattempo il presidente cinese Xistarebbero addirittura pensando ad unaper contrastare dollaro e euro. (Continua dopo la foto) In queste ore si è tenuto il summit virtuale dei Brics, acronimo che comprende le iniziali di Brasile, Russia, India, Cina ...

...del Cremlino (il ministro degli Esteri russo Lavrov in missione in Iran) e della Cina (Xi... Vladimir '. Ci difenderemo ma il nostro Paese imbocca una via difficile. Anche se non ce ne ...Ed è proprio partendo da questa considerazione chepunta sui BRICS per trovare nuovi punti di ... Organi di stampa cinesi fanno sapere che l'intenzione del presidente Xisarebbe quella di ...Xi Jinping – NanoPress.it Sebbene non sia stato emesso alcun ... il presidente russo Vladimir Putin, il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa e il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, si uniranno ai ...Parte oggi il summit, virtuale, dei cosiddetti BRICS, ovvero Brasile, Russia, India e Cina, oltre al Sudafrica, che, tempo fa, erano stati definiti i ...