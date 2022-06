Ultime calciomercato, la Juventus punta Fabiàn Ruiz: pronta l’offerta (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Napoli affronterà un calciomercato molto complicato nei prossimi due mesi. Se è vero che Giuntoli ha iniziato con il botto questa finestra, chiudendo due colpi con largo anticipo, c’è da dire che tanti calciatori rappresentato dei veri e propri grattacapi. I contratti in scadenza infatti sono una spina nel fianco degli azzurri, che rischiano di perdere più di un pilastro della rosa a zero. Tra il 2022 ed il 2023 infatti scadranno i contratti di calciatori del calibro di Mertens, Koulibaly, Ospina, Meret e Fabiàn Ruiz. Proprio la situazione dello spagnolo è una delle più spinose in assoluto. Al momento l’accordo per il rinnovo non c’è e Fabiàn sembra in uscita dagli azzurri. Nel caso in cui rifiuti la cessione, c’è il rischio che si riproponga una situazione simil-Milik, con lo spagnolo separato in casa. Per ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Napoli affronterà unmolto complicato nei prossimi due mesi. Se è vero che Giuntoli ha iniziato con il botto questa finestra, chiudendo due colpi con largo anticipo, c’è da dire che tanti calciatori rappresentato dei veri e propri grattacapi. I contratti in scadenza infatti sono una spina nel fianco degli azzurri, che rischiano di perdere più di un pilastro della rosa a zero. Tra il 2022 ed il 2023 infatti scadranno i contratti di calciatori del calibro di Mertens, Koulibaly, Ospina, Meret e. Proprio la situazione dello spagnolo è una delle più spinose in assoluto. Al momento l’accordo per il rinnovo non c’è esembra in uscita dagli azzurri. Nel caso in cui rifiuti la cessione, c’è il rischio che si riproponga una situazione simil-Milik, con lo spagnolo separato in casa. Per ...

