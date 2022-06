Tennis, Matteo Berrettini: “La decisione sui punti a Wimbledon? Non mi è piaciuta, mi sento disarmato” (Di giovedì 23 giugno 2022) Verso Wimbledon con Matteo Berrettini. L’azzurro, attuale numero 11 del ranking ATP, uno dei favoriti per i Championship, dopo aver vinto il torneo di Stoccarda e aver rivinto il Queen’s, è stato intervistato da L’Equipe Magazine toccando diversi aspetti d’attualità: dalla mancata assegnazione dei punti durante il terzo Slam della stagione alla gestione del suo infortunio negli scorsi mesi. “Non mi è piaciuta quella decisione e ancora non mi piace. Non credo – ha affermato il Tennista Romano, nella traduzione di UbiTennis – sia molto giusto. Avrebbero dovuto almeno far sapere ai giocatori cosa stava succedendo. Nessuno ci ha chiamato. So che la situazione è complicata, che non è giusto per russi e bielorussi. Ma quando stai per prendere una ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Versocon. L’azzurro, attuale numero 11 del ranking ATP, uno dei favoriti per i Championship, dopo aver vinto il torneo di Stoccarda e aver rivinto il Queen’s, è stato intervistato da L’Equipe Magazine toccando diversi aspetti d’attualità: dalla mancata assegnazione deidurante il terzo Slam della stagione alla gestione del suo infortunio negli scorsi mesi. “Non mi èquellae ancora non mi piace. Non credo – ha affermato ilta Romano, nella traduzione di Ubi– sia molto giusto. Avrebbero dovuto almeno far sapere ai giocatori cosa stava succedendo. Nessuno ci ha chiamato. So che la situazione è complicata, che non è giusto per russi e bielorussi. Ma quando stai per prendere una ...

