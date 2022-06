Stellantis | Olivier Francois entra nella CMO Hall of Fame di Forbes

(Di giovedì 23 giugno 2022) TORINO - Si è conclusa oggi a Cannes, in Francia, la celebrazione del decimo anniversario della prestigiosa "World's Most Influential CMOs list". L'evento si è focalizzato sull'evoluzione dell'...

Giornaleditalia : Olivier François: 'Stellantis sta investendo 30 mld sull’elettrico: puntiamo alla Carbon neutrality entro il 2038' -

Olivier Francois, ceo di Fiat e Global cmo (chief marketiung officer) di Stellantis, è stato inserito nella classe inaugurale della "Cmo Hall of Fame" di Forbes, che premia i chief marketer che sono stati, o che nel 2022 sono apparsi nella "World's Most Influential CMOs list". Si è conclusa a Cannes la celebrazione del decimo anniversario della prestigiosa "Forbes World's Most Influential CMOs list".