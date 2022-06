Siamo sponsor di GAMeC per la nuova mostra di Anri Sala a Palazzo della Ragione (Di giovedì 23 giugno 2022) Con la sponsorizzazione della nuova mostra Transfigured firmata Anri Sala Publifarm entra a far parte degli sponsor ufficiali di GAMeC – Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo – per il 2022, all’interno di un percorso di partnership che vedrà la nostra agenzia prendere parte ad alcuni interessanti progetti in collaborazione con l’istituzione bergamasca. La sponsorizzazione di GAMeC da parte di Publifarm si configura come l’inizio di una partnership nella quale le due realtà condividono i medesimi valori: creatività, innovazione, spinta verso il futuro e valorizzazione del territorio. Per il quinto anno consecutivo la GAMeC torna infatti ad abitare la prestigiosa sede del ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 giugno 2022) Con laizzazioneTransfigured firmataPublifarm entra a far parte degliufficiali di– Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo – per il 2022, all’interno di un percorso di partnership che vedrà la nostra agenzia prendere parte ad alcuni interessanti progetti in collaborazione con l’istituzione bergamasca. Laizzazione dida parte di Publifarm si configura come l’inizio di una partnership nella quale le due realtà condividono i medesimi valori: creatività, innovazione, spinta verso il futuro e valorizzazione del territorio. Per il quinto anno consecutivo latorna infatti ad abitare la prestigiosa sede del ...

