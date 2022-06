SAI | Info & Card finale “Year Zero” Titoli ASCA e SIW in palio

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 23 giugno 2022) Lee i Match annunciati per il primo Show del Podcast Squash A Jobber, “”, in scena questo Sabato a Pero (MI): SAJ “”Sabato 25 Giugno – Pero (MI)Palazzetto dello Sport – Via Papa Giovanni XXIII Inizio Ore 20.30 – Biglietti Online QUI Lucha Rules Match forTag Team Title (Decision Match)Nico Inverardi; LJ Cleary Vs The Velocities (Jude London; Paris Da Silva) SIW Genesis TitleEmanuel El Gringo (c) Vs Gabai Ji-Chan Highway To Hell MatchBrett Semtex vs Electra vs Merak vs Pan vs Picchio vs Spencer vs Vertigo AKIRA Vs Yota Tsuji Adriano Vs Chris Dickinson Lupo Vs Ricky Knight Jr. Max Peach Vs Veny Eron Sky Vs Rina Yamashita