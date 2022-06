Riscatto Florenzi, definito l’accordo tra Milan e Roma per l’esterno (Di giovedì 23 giugno 2022) Riscatto Florenzi, il Milan e la Roma hanno definito l’accordo per l’esterno, che continuerà così a giocare in maglia rossonera Il Milan ha raggiunto l’accordo con la Roma per il Riscatto di Alessandro Florenzi, come riferito da Gianluca Di Marzio. I giallorossi hanno concesso un importante sconto rispetto ai 4.5 milioni pattuiti l’estate scorsa, scendendo fino ai 2,7 milioni che verranno incassati. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022), ile lahannoper, che continuerà così a giocare in maglia rossonera Ilha raggiuntocon laper ildi Alessandro, come riferito da Gianluca Di Marzio. I giallorossi hanno concesso un importante sconto rispetto ai 4.5 milioni pattuiti l’estate scorsa, scendendo fino ai 2,7 milioni che verranno incassati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

