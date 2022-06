Milan, prime immagini ufficiali della maglia Home 22/23 (Di giovedì 23 giugno 2022) Sono state svelate le prime immagini ufficiali della nuova maglia Home del Milan per la stagione 2022/23. Per la divisa da gioco del prossimo anno, Puma torna a puntare su strisce rossonere di dimensioni regolari, con una predominanza del colore nero sulla divisa da gioco, al contrario di quella della stagione appena conclusa, con un L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 giugno 2022) Sono state svelate lenuovadelper la stagione 2022/23. Per la divisa da gioco del prossimo anno, Puma torna a puntare su strisce rossonere di dimensioni regolari, con una predominanza del colore nero sulla divisa da gioco, al contrario di quellastagione appena conclusa, con un L'articolo

Pubblicità

gippu1 : Il rinnovo di #Italiano vuol dire che tutte le prime otto della Serie A 2021-22 non hanno cambiato allenatore per i… - AntoVitiello : ?? Le trattative per il rinnovo di #Maldini e #Massara con il #Milan sono alle fasi finali, dovrebbero firmare in se… - capuanogio : #Maldini alla firma fino al 2024 ma avrà un budget ridotto per il mercato: solo 60 milioni per sfidare le big. Obie… - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Milan, prime immagini ufficiali della maglia Home 22/23: Sono state svelate le prime immagini u… - MarcoStep92 : RT @CalcioFinanza: #Milan, svelate le prime immagini ufficiali della maglia Home 22/23 -