M5s:Salvini,avere ministro Esteri senza partito non è il massimo (Di giovedì 23 giugno 2022) "Con una guerra in corso avere un ministro degli Esteri senza un partito non è il massimo della vita". Lo dice, riferendosi allo strappo di Di Maio con i 5 stelle, il leader della Lega Matteo Salvini ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) "Con una guerra in corsoundegliunnon è ildella vita". Lo dice, riferendosi allo strappo di Di Maio con i 5 stelle, il leader della Lega Matteo...

Pubblicità

DantiNicola : Inaccettabile è che anche dal PD si attacchi #Draghi sostenendo - a poche ore dall'ennesimo intervento del Premier… - ignaziocorrao : @lageloni Non c’è neanche paragone. Conte non ha alcun legame con la fase precedente del m5s (quella che ha generat… - ItaliaViva : La maggioranza e il governo vanno avanti e senza scossoni. Conte e Di Maio se le danno di santa ragione per la lead… - PolitikFake : RT @La_manina__: Comunque divertente sta cosa che Renzi manda a casa Salvini, manda a casa Conte, fa il governo Draghi, manda in frantumi i… - LeaderaEu : Dopo la scissione del #M5S è fuga dai social di #DiMaio. Ma #Conte non ne approfitta. Crescono #Paragone #Salvini e… -