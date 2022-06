Improta | ' ' Il Napoli sarà tra le candidate a vincere lo Scudetto perché ' '

(Di giovedì 23 giugno 2022): ''Io sono convinto che se le cose restassero così come stanno ora, iltra lelosi sono puntellati i ruoli che si necessitava puntellare'' A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni. Queste le sue parole: “Terzino sinistro? Ho visto all’opera in qualche filmato Olivera e sono sincero, ha buone caratteristiche adatte a quel tipo di ruolo. -afferma- Fisicamente è ben messo, ha una buona progressione e tecnica. Il ruolo è stato colmato dopo un po’ di anni, vuoiGhoulam si presenarava da poter essere impiegato e poi ricadeva negli infortuni e vuoi per la duttilità di Hysaj che andava su quella fascia. Mario Rui si è ...

Pubblicità

petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Improta: 'Il Napoli può puntare a vincere lo scudetto, ma solo a queste condizioni' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Improta: 'Il Napoli può puntare a vincere lo scudetto, ma solo a queste condizioni' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Improta: 'Il Napoli può puntare a vincere lo scudetto, ma solo a queste condizioni' - napolimagazine : L'EX - Improta: 'Il Napoli può puntare a vincere lo scudetto, ma solo a queste condizioni' - apetrazzuolo : L'EX - Improta: 'Il Napoli può puntare a vincere lo scudetto, ma solo a queste condizioni' -

Gianniha parlato ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kisssul calciomercato delTutte le news sul calciomercato e sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...La sceneggiatura è stata scritta dacon la collaborazione di Lorenzo Barolo e Beatrice Buticchi. Le riprese si svolgeranno principalmente a Crotone per poi spostarsi aL’ex azzurro Gianni Improta è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Ambrosino, Zerbin e Gaetano sono giocatori che possono far parte di un organico che all’occorrenza li può u ...Gianni Improta, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Le ...