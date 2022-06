Il look più cool dell’estate 2022 è anni Novanta (Di giovedì 23 giugno 2022) Lo abbiamo visto sulle passerelle primavera estate 2022 di Saint Laurent, Tory Burch e Giada. Ora inizia ad essere indossato anche da star e influencer. Il top a fascia ritorna dagli anni 90 per essere sfoggiato adesso, ma in una versione diversa rispetto al passato. Se nei favolosi Nineties gli abbinamenti più gettonati erano con short in denim e longuette, ora le cose sono cambiate. Per dare al top a fascia un twist inaspettato e contemporaneo l’accostamento migliore è quello con un paio di pantaloni eleganti a vita alta. Il binomio funziona. Il top diventa meno casual e i pantaloni meno seriosi. Ma per far sì che il mood di questo look si mantenga sofisticato, meglio puntare esclusivamente su tonalità neutre e soft. Dal bianco al grigio cemento, dal beige al sabbia. Laura @lglora interpreta magistralmente l’outfit top a fascia e ... Leggi su amica (Di giovedì 23 giugno 2022) Lo abbiamo visto sulle passerelle primavera estatedi Saint Laurent, Tory Burch e Giada. Ora inizia ad essere indossato anche da star e influencer. Il top a fascia ritorna dagli90 per essere sfoggiato adesso, ma in una versione diversa rispetto al passato. Se nei favolosi Nineties gli abbinamenti più gettonati erano con short in denim e longuette, ora le cose sono cambiate. Per dare al top a fascia un twist inaspettato e contemporaneo l’accostamento migliore è quello con un paio di pantaloni eleganti a vita alta. Il binomio funziona. Il top diventa meno casual e i pantaloni meno seriosi. Ma per far sì che il mood di questosi mantenga sofisticato, meglio puntare esclusivamente su tonalità neutre e soft. Dal bianco al grigio cemento, dal beige al sabbia. Laura @lglora interpreta magistralmente l’outfit top a fascia e ...

Pubblicità

SimyFrant : @Ste_Mazzu Siamo ad uno stadio di demenza collettiva da non ritorno. Ed il recente capolavoro di McKay 'Don't look… - vogue_italia : Il segreto royal per sembrare più alte? Le décolleté nude ?? - nnakmoon : @heewgyu flav :( grazie mille LOOK AT HIM IK PIÙ CARINO ?? - MucciMucci4 : @Solearmy22 @Soleil_stasi Dea e con sto nuovo look ancora più bella .AL ' MAN ' E ' LADY ' scoppierà il fegato sicu… - VanityFairIt : Che legame potrebbe esserci tra segno zodiacale e senso dello stile? Ogni mese, lo scopriamo attraverso i look dell… -

Un'idea per la testa: l'intramontabile frisé, come si realizza "Direttamente dagli anni Settanta torna alla ribalta il frisé , uno degli hair look più amati di sempre da tutte le donne" - fa sapere Sergio Carlucci, Co - Founder di TONI&GUY Italia. "Sfoggiato da ... Interior design: i progetti all'insegna dell'armonia e della bellezza di Atmosfera Arredamento Tra le realtà più dinamiche e creative nel campo dell'arredo esclusivo c'è Atmosfera Arredamento , ... Le scelte di interior design, orientate verso la modernità e un look minimal, hanno portato alla ... FirenzeToday "Direttamente dagli anni Settanta torna alla ribalta il frisé , uno degli hairamati di sempre da tutte le donne" - fa sapere Sergio Carlucci, Co - Founder di TONI&GUY Italia. "Sfoggiato da ...Tra le realtàdinamiche e creative nel campo dell'arredo esclusivo c'è Atmosfera Arredamento , ... Le scelte di interior design, orientate verso la modernità e unminimal, hanno portato alla ... I look più stravaganti di Pitti Uomo 102 | FOTO