Governo, Letta: “Scissione M5S non lo ha indebolito, è più forte” (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Il Governo guidato da Mario Draghi “ha dimostrato di essere molto forte. Il voto largo, praticamente unanime di ieri, è un segno di rafforzamento. E’ la dimostrazione del fatto che la Scissione che è avvenuta non ha indebolito il Governo, che anzi forse oggi è più forte”. Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta, a proposito della Scissione avvenuta nel Movimento Cinque Stelle, a margine del prevertice del Pse a Bruxelles. “Credo che sia positivo per il nostro Paese, essere dentro a una partita geopolitica che ci interessa con un Governo forte”, ha aggiunto. Oggi “è un giorno storico per l’Europa”, che dando all’Ucraina lo status di Paese candidato all’adesione fa “una scelta di campo molto ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Ilguidato da Mario Draghi “ha dimostrato di essere molto. Il voto largo, praticamente unanime di ieri, è un segno di rafforzamento. E’ la dimostrazione del fatto che lache è avvenuta non hail, che anzi forse oggi è più”. Lo dice il segretario del Pd Enrico, a proposito dellaavvenuta nel Movimento Cinque Stelle, a margine del prevertice del Pse a Bruxelles. “Credo che sia positivo per il nostro Paese, essere dentro a una partita geopolitica che ci interessa con un”, ha aggiunto. Oggi “è un giorno storico per l’Europa”, che dando all’Ucraina lo status di Paese candidato all’adesione fa “una scelta di campo molto ...

