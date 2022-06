Gas Russia, Mosca: “Tagli a forniture dovuti a ritardi riparazioni” (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – ritardi accumulati in alcuni lavori di manutenzione hanno costretto la Russia a Tagliare le forniture di gas alla Germania e ad altri Paesi europei, tra cui l’Italia. Lo ha ribadito il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, nel corso di un punto stampa. Peskov ha definito “strane” le accuse secondo cui la riduzione delle forniture sarebbero “politicamente motivate” e ha affermato che la Russia rimane un fornitore “affidabile” e sta “rispettando i suoi obblighi”. Secondo Mosca, la società tedesca Siemens ha ritardato la consegna dei componenti per una turbina che doveva essere riparata, costringendo la Russia a Tagliare le consegne attraverso il gasdotto Nord Stream 1. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) –accumulati in alcuni lavori di manutenzione hanno costretto laare ledi gas alla Germania e ad altri Paesi europei, tra cui l’Italia. Lo ha ribadito il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, nel corso di un punto stampa. Peskov ha definito “strane” le accuse secondo cui la riduzione dellesarebbero “politicamente motivate” e ha affermato che larimane un fornitore “affidabile” e sta “rispettando i suoi obblighi”. Secondo, la società tedesca Siemens ha ritardato la consegna dei componenti per una turbina che doveva essere riparata, costringendo laare le consegne attraverso il gasdotto Nord Stream 1. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

Link4Universe : Temperature ben sopra i 30°C in tante zone nell'Artico in Russia. Non solo è incredibilmente alta come temperatura… - Agenzia_Ansa : L'Europa deve prepararsi immediatamente a uno stop completo delle forniture di gas russo questo inverno. Lo ha dett… - fattoquotidiano : Gas, la Germania entra nella fase di allarme del piano di emergenza. Previsti problemi alle forniture causa tagli d… - angelo_falanga : @Pinosuma1 @ImolaOggi La Russia ha molti gasdotti, il plus valore é dato dalle enormi quantitá di gas e minerali, i… - MP04011972 : RT @michele_geraci: @scenarieconomic Basterebbe che la Sign #VonDerLeyen annunciasse la promesso di non mettere mai più sanzioni su gas ed… -