F1, Red Bull sospende Juri Vips per epiteti razzisti su Twitch: “Tolleranza zero” (Di giovedì 23 giugno 2022) Rischia di concludersi con una partita a Call of Duty, la carriera nel motorsport di Juri Vips. Il giovane talento estone, impegnato nel campionato F2 e al debutto in F1 sulla Red Bull di Sergio Perez nel corso delle prove libere 1 del GP di Spagna, è stato infatti sospeso con effetto immediato dal Junior Team di Milton Keynes per essersi reso protagonista di epiteti razzisti e omofobi nel corso di una sessione di gioco, trasmessa in diretta su Twitch, sul celebre videogame sparatutto Juri Vips, giovane pilota estone della grande famiglia Red Bull“Condanniamo ogni abuso”: la politica ferrea della Red Bull Prima il rifiuto di indossare un cappellino rosa perché “da gay“, poi un’espressione razzista nei confronti di un ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 23 giugno 2022) Rischia di concludersi con una partita a Call of Duty, la carriera nel motorsport di. Il giovane talento estone, impegnato nel campionato F2 e al debutto in F1 sulla Reddi Sergio Perez nel corso delle prove libere 1 del GP di Spagna, è stato infatti sospeso con effetto immediato dal Junior Team di Milton Keynes per essersi reso protagonista die omofobi nel corso di una sessione di gioco, trasmessa in diretta su, sul celebre videogame sparatutto, giovane pilota estone della grande famiglia Red“Condanniamo ogni abuso”: la politica ferrea della RedPrima il rifiuto di indossare un cappellino rosa perché “da gay“, poi un’espressione razzista nei confronti di un ...

Pubblicità

ssslazio1990 : @sandro_rosco Se non si può chiamare red bull lazio,la chiamiamo romanisti bastardi lazio…cosi abbreviato sarà sempre RBLazio - pscarpitto : @sandro_rosco ho sentito alla radio Dalla Palma, capo redattore del corriere dello sport dire: “si è vero sull’offe… - Hypnos08548739 : @sandro_rosco Che sia una cazzata non si puó sapere,la Lazio è una società molto appetibile. Detto questo pure se f… - livingbychanel : ma che è sta storia della red bull, non posso studiare che ogni giorno ve ne uscite con una diversa!!! - scirob : @Guido_DAngelis Perché non parlate dell’offerta di acquisto di red bull e fondo arabo recentemente rifiutate da lotito??? -