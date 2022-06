Emergenza siccità: l’Italia chiude i rubinetti, stop alle fontane e divieto di lavare le auto. Da Nord a Sud: “No agli sprechi” (Di giovedì 23 giugno 2022) Caldo record e assenza di piogge, sindaci e governatori mettono in atto misure straordinarie. Il Piemonte: «Subito intervenire nelle regioni più in difficoltà». Si susseguono gli appelli a un uso parsimonioso dell’acqua Leggi su lastampa (Di giovedì 23 giugno 2022) Caldo record e assenza di piogge, sindaci e governatori mettono in atto misure straordinarie. Il Piemonte: «Subito intervenire nelle regioni più in difficoltà». Si susseguono gli appelli a un uso parsimonioso dell’acqua

Pubblicità

Link4Universe : Ondate estreme di calore, siccità, inflazione estrema, guerre e instabilità politica, uragani più estremi, pandemie… - Agenzia_Ansa : Peggiora la condizione della siccità in Italia, è in arrivo lo stato di emergenza. Al via un coordinamento tra i mi… - fanpage : Un'emergenza senza fine. La situazione del fiume Po continua a preoccupare, con le Regioni coinvolte ormai a un pas… - infoitinterno : Siccità: ministeri e Regioni verso un accordo per dichiarare l’emergenza nazionale. Intanto il Mediterraneo supera… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Anni di negazionismo sul cambiamento climatico. Ora siamo a rischio #siccità per problematiche varie e i complottisti se… -