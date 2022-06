DIRETTA | Riforma reclutamento, giudizio negativo dei sindacati: ‘A tu per tu’ con Marcello Pacifico (Anief) (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo giorni turbolenti e infiniti colpi di scena, in Senato il Governo ha incassato la fiducia sul decreto 36, che interviene su reclutamento e formazione docenti. Ma il giudizio dei sindacati è negativo. L'articolo DIRETTA Riforma reclutamento, giudizio negativo dei sindacati: ‘A tu per tu’ con Marcello Pacifico (Anief) . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo giorni turbolenti e infiniti colpi di scena, in Senato il Governo ha incassato la fiducia sul decreto 36, che interviene sue formazione docenti. Ma ildei. L'articolodei: ‘A tu per tu’ con) .

Pubblicità

marattin : In diretta dalla Camera, intervengo in dichiarazione di voto sulla Delega al Governo per la riforma fiscale. - ItaliaViva : Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e del CSM, domani alle 9.50 in diretta dal Senato la… - SandroSarti6 : RT @amnestyitalia: Lunedì 27 giugno alle 18 parliamo in diretta di riforma della #cittadinanza. Con Martina Chichi ci saranno @Fioralbaduma… - Roky99760738 : RT @ItaliaViva: Delega al Governo per la #RiformaFiscale: in diretta dalla Camera la dichiarazione di voto di @marattin - AnnaMBM : RT @amnestyitalia: Lunedì 27 giugno alle 18 parliamo in diretta di riforma della #cittadinanza. Con Martina Chichi ci saranno @Fioralbaduma… -