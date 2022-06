Delia Duran su Alex Belli ammette | “Amiamo entrambi le donne”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 23 giugno 2022)sono stati la coppia più sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 6 e lo sono ancora. Dopo il reality infatti i due condividono sui social i tantissimi momenti che stanno vivendo in giro per l’Italia tra eventi mondani e vacanze di lusso. Ma cosa succede tra di loro? Lo racconta la venezuelana. Leggi anche: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7svela come va il rapporto cone qual è il loro segreto In realtà per sapere come va il rapporto traci basterebbe andare su Instagram e vedere le loro storie. In tutte appaiono più unite e innamorati che mai. Guardandoli ci si ricorda delle parole di Giacomo Urtis all’interno del reality di Canale 5, quando ...