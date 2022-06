Csm | Mattarella “Auspico assicuri tempestività e doverosa trasparenza”

(Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “che il Csm continui a svolgere il suo compito conin questo ultimo tratto di quadriennio”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergiopartecipando all’Assemblea plenaria del Csm, dopo la nomina di Luigi Salvato a procuratopre generale della Corte di Cassazione. Per il Capo dello Stato il Csm “è chiamato a fornire il suo essenziale contributo all’attuazione della riforma dell’ordinamento approvata dal Parlamento, nei giorni scorsi”. “Sono sicuro che il procuratore Salvato – ha aggiunto – saprà assicurare una guida efficace della Procura generale alla luce delle sue comprovate qualità professionali e della sua capacità organizzativa, aspetti messi in evidenza nella delibera appena approvata”. “Nella stessa misura saprà ...

LAPRESSE

Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergiopartecipando all'Assemblea plenaria del, dopo la nomina di Luigi Salvato a procuratopre generale della Corte di Cassazione. Per il ...... presieduto dal capo dello Stato, Sergio. Salvato, attualmente procuratore generale ... insieme con il ministro della Giustizia, e componente di diritto del. In magistratura dal 1980, ... Giustizia: Mattarella, contributo Csm sarà essenziale per riforma - LaPresse ROMA (ITALPRESS) - "Auspico che il Csm continui a svolgere il suo compito con tempestività e doverosa trasparenza in questo ultimo tratto di quadriennio".La nomina è arrivata durante un plenum straordinario del Csm presieduto dal presidente della Repubblica che, salutando i consiglieri, ha dichiarato: "Auspico che il Consiglio superiore della ...