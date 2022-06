Belen e Stefano De Martino | Antonino Spinalbese vuota il sacco su di loro

(Di giovedì 23 giugno 2022) Esistono coppie che, nonostante gli alti e bassi, rimangono eterne. Sembra proprio questo il caso diRodriguez eDe, ma non ne sono tutti felici! Qual è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

beatrix6665 : @Elena20801523 @tusxojos @Ale49347269Ca Cmq mi sembra di vedere Belen e Stefano, altra storia strana si pigliano si… - zazoomblog : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme: spunta la foto del bacio - #Belen #Rodriguez #Stefano… - infoitcultura : Antonino Spinalbese: ‘Spero tra Belen e Stefano stavolta duri per sempre’ - MediasetTgcom24 : Belen e Stefano De Martino innamorati, ecco finalmente il bacio #santiago #belen #rodriguez #antoninospinalbese… - andreastoolbox : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il bacio non lascia dubbi: ufficialmente di nuovo una coppia -

... direttore Rai , è più che soddisfatto dell'operato diDe Martino sulla rete nazionale. Il presentatore, recentemente pizzicato mentre baciaRodriguez confermando il ritorno di fiamma ...Leggi anche >Rodriguez eDe Martino, il bacio non lascia dubbi: ufficialmente di nuovo una coppia Dopo i primi baci rubati dai paparazzi, ecco che Paola Di Benedetto e Rkomi escono ...Antonino Spinalbese a ruota libera. Il fotografo si toglie qualche sassolino dalla scarpa e demolisce pubblicamente Belen. Fan increduli ...Li abbiamo visti insieme entrare alle terme, andare in vacanza, ma ancora non era arrivata la foto inequivocabile, catturata invece dal settimanale Chi: il bacio tra Belen e Stefano è stato finalmente ...