Avanti un altro, Sara Croce dice addio al programma: «Finisce qui» (Di giovedì 23 giugno 2022) Un annuncio del tutto inaspettato, quello lanciato da Sara Croce su Instagram. La modella ha confessato che non vestirà più i panni di Bonas di Avanti un altro. Dalla prossima stagione televisiva Paolo Bonolis dovrà trovare una sostituta. Perché ha detto addio al format di Canale 5? Avanti un altro: Sara Croce dice addio al programma Sara Croce ha deciso di cambiare aria e provare a dare una svolta alla sua carriera. Tramite il suo profilo Instagram, la modella e influencer ha annunciato che, dalla prossima stagione televisiva, non farà più parte della grande famiglia di Avanti un altro. Nel quiz show condotto da ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 giugno 2022) Un annuncio del tutto inaspettato, quello lanciato dasu Instagram. La modella ha confessato che non vestirà più i panni di Bonas diun. Dalla prossima stagione televisiva Paolo Bonolis dovrà trovare una sostituta. Perché ha dettoal format di Canale 5?unalha deciso di cambiare aria e provare a dare una svolta alla sua carriera. Tramite il suo profilo Instagram, la modella e influencer ha annunciato che, dalla prossima stagione televisiva, non farà più parte della grande famiglia diun. Nel quiz show condotto da ...

Pubblicità

Antonio_Tajani : Bene la decisione della Germania di schierarsi contro il blocco totale delle auto non elettriche dal 2035.Un altro… - borghi_claudio : Avanti un altro - pierandrea1965 : RT @uminopoli: Che le sanzioni siano anche un boomerang non ce lo devono ricordare, ad ogni passo, Putin e Xi. Piuttosto il fatto che lo fa… - poffare : RT @falcon82: Vi voglio dire una cosa su @RobertoRedSox Roberto è stato in prima linea per aiutare persone bisognose durante la pandemia,… - Raikard001 : @JoviAcm2 Ma l'alieno di avanti un altro è mo***? -