WTA Eastbourne 2022 | risultati 22 giugno | Kvitova e Haddad Maia ai quarti | vittoriosa Camila Giorgi

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Si è conclusa la quarta giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del torneo ATP 500di tennis: per gli ottavi di finale del Rothesay International, sull’erba britannica, impegnate sedici giocatrici.approda aidi finale. Nella parte alta del tabellone prosegue la strisciadella brasiliana Beatriz, che liquida la britannica Jodie Anna Burrage per 6-1 6-2 e domani affronterà l’ucraina Lesia Tsurenko, che elimina la polacca Magda Linette per 7-5 3-6 7-5. La ceca Petrarimonta la britannica Katie Boulter, battuta con il punteggio di 5-7 6-0 7-5, e domani dovrà sfidare un’altra britannica, Harriet Dart, che oggi piega in tre set la resistenza ...

WeAreTennisITA : Giorgi nei quarti a Eastbourne ?? Reduce dai quarti a Birmingham, negli ottavi Camila batte la spagnola Garbine Mugu… - Eurosport_IT : CAMILA AGLI OTTAVI! ???????? Inizia bene l'avventura della Giorgi sull'erba di Eastbourne: l'azzurra batte in 2 set la… - mcrisj01 : RT @WeAreTennisITA: Giorgi nei quarti a Eastbourne ?? Reduce dai quarti a Birmingham, negli ottavi Camila batte la spagnola Garbine Muguruza… - aimone71 : RT @WeAreTennisITA: Giorgi nei quarti a Eastbourne ?? Reduce dai quarti a Birmingham, negli ottavi Camila batte la spagnola Garbine Muguruza… - Paolo18030138 : RT @WeAreTennisITA: Giorgi nei quarti a Eastbourne ?? Reduce dai quarti a Birmingham, negli ottavi Camila batte la spagnola Garbine Muguruza… -

