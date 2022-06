Violenza sessuale a Ostuni, Haggis resta ai domiciliari: «Rischio reiterazione». La difesa: «Lei era consenziente» (Di mercoledì 22 giugno 2022) La giudice per le indagini preliminari al Tribunale di Brindisi ha deciso: Paul Haggis resta agli arresti domiciliari a Ostuni. Il regista, vincitore di due Premi Oscar nel 2006, è accusato di aver stuprato una donna di 30 anni per alcuni giorni. Nell’interrogatorio Haggis aveva detto di essere innocente, spiegando che i rapporti erano stati tutti consenzienti. Secondo la giudice, il regista potrebbe inquinare le prove e reiterare il reato. A riportare questa posizione è stato Michele Laforgia, avvocato difensore di Haggis: «Il giudice ritiene che in attesa dell’ascolto in contraddittorio della presunta vittima sussista il Rischio di inquinamento dell’unica fonte di prova». Sempre Laforgia ha riferio che secondo la giudice c’è il Rischio che reiteri ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022) La giudice per le indagini preliminari al Tribunale di Brindisi ha deciso: Paulagli arresti. Il regista, vincitore di due Premi Oscar nel 2006, è accusato di aver stuprato una donna di 30 anni per alcuni giorni. Nell’interrogatorioaveva detto di essere innocente, spiegando che i rapporti erano stati tutti consenzienti. Secondo la giudice, il regista potrebbe inquinare le prove e reiterare il reato. A riportare questa posizione è stato Michele Laforgia, avvocato difensore di: «Il giudice ritiene che in attesa dell’ascolto in contraddittorio della presunta vittima sussista ildi inquinamento dell’unica fonte di prova». Sempre Laforgia ha riferio che secondo la giudice c’è ilche reiteri ...

