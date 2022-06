Venezia, Henry ha rifiutato la MLS: vuole solo la Serie A. Due club su di lui (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’attaccante del Venezia Henry avrebbe rifiutato il trasferimento in Serie A. vuole restare in Serie A e su di lui c’è il pressing di due club Il Venezia pensa alle uscite e Thomas Henry è uno dei calciatori che ha più mercato. L’attaccante, come riportato da Trivenetogoal.it, avrebbe rifiutato la corte del DC United in MLS che aveva proposto ai lagunari ben 12 milioni di euro. La sua intenzione è infatti quella di restare in Italia in Serie A. Su Henry c’è forte l’interesse del Verona che però non offre cifre come quelle degli americani. In seconda linea, poi, c’è l’Empoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’attaccante delavrebbeil trasferimento inA.restare inA e su di lui c’è il pressing di dueIlpensa alle uscite e Thomasè uno dei calciatori che ha più mercato. L’attaccante, come riportato da Trivenetogoal.it, avrebbela corte del DC United in MLS che aveva proposto ai lagunari ben 12 milioni di euro. La sua intenzione è infatti quella di restare in Italia inA. Suc’è forte l’interesse del Verona che però non offre cifre come quelle degli americani. In seconda linea, poi, c’è l’Empoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

