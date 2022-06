Urtis e le indiscrezioni sul cast del GF Vip 7 | persone nuove per il reality

Leggi su biccy

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Mancano poco meno di tre mesi all’inizio del GF Vip 7 e on line circolano tantissimi rumor sul possibile. Lunedì sera Giacomo– che di GF se ne intende – è stato ospite a L’Isola Party ed ha svelato qualche indiscrezione sulla nuova edizione deldi Alfonso Signorini. Stando a quello che ha dichiarato il chirurgo estetico, nella casa di Cinecittà entreranno dei vip non scontati, che non abbiamo visto in altri. “Se so chi saranno i nuovi concorrenti? Sapete che mi chiamano la tomba e non posso parlare. Altrimenti poi mi dicono che sono la tomba scoperchiata. Vi anticipo solo che sarà un GF Vip, sarà un GF pazzesco, nuovo, non vedrete i soliti prezzemolini, vedremo tutte facce, quindi sarà bello. Un po’ di roba nuova che non siamo abituati a vedere, non i soliti che vanno ...