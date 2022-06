Maria De Filippi la taglia fuori | Rivoluzione a settembre: faranno a meno di lei (Di mercoledì 22 giugno 2022) Decisione drastica della conduttrice Maria de Filippi in vista del prossimo mese di settembre: non tornerà di nuovo in studio La conduttrice Maria De Filippi (screenshot Witty)Maria De Filippi si prepara a cambiare di nuovo tutti i piani in vista della prossima stagione televisiva. La conduttrice tornerà in onda con tutti i suoi format storici: tra questi C’è Posta per Te, Amici, Uomini e Donne ed anche il consueto appuntamento con Tu Si Que Vales. Quest’ultimo format sarà tra i primi ad andare in onda e con ogni probabilità già a partire dal mese di settembre. Una formula che dovrebbe essere confermata con una sola eccezione. La De Filippi sembrerebbe infatti aver deciso di tagliare fuori la ballerina ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 22 giugno 2022) Decisione drastica della conduttricedein vista del prossimo mese di: non tornerà di nuovo in studio La conduttriceDe(screenshot Witty)Desi prepara a cambiare di nuovo tutti i piani in vista della prossima stagione televisiva. La conduttrice tornerà in onda con tutti i suoi format storici: tra questi C’è Posta per Te, Amici, Uomini e Donne ed anche il consueto appuntamento con Tu Si Que Vales. Quest’ultimo format sarà tra i primi ad andare in onda e con ogni probabilità già a partire dal mese di. Una formula che dovrebbe essere confermata con una sola eccezione. La Desembrerebbe infatti aver deciso direla ballerina ...

Pubblicità

trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - paintingcolours : io voglio fare la maria de filippi del tuodder e nessuno piglia l'occasione per fare c'è posta x te omofobia - paintingcolours : facendo la posta del cuore,c'è posta per te idk mi sento nel maria de filippi mood assecondatemi - seifigx : gli americani scioccati dai 7 anni di differenza chiaramente non hanno mai avuto come esempio Maria de Filippi e Ma… - infoitcultura : GF Vip, Alfonso Signorini si aggrappa a Maria De Filippi: chi vuole nella Casa -