Edifici industriali: la sicurezza passa anche per interventi di retrofit antisismico (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl tema della prevenzione antisismica è fondamentale in ambito industriale, dove eventuali interventi per migliorare il livello di sicurezza vanno effettuati per proteggere tanto i dipendenti quanto il patrimonio di beni e macchinari presenti all’interno dell’Edificio. In questo particolare contesto, si può procedere per esempio attraverso il consolidamento strutturale volto a limitare gli effetti di un eventuale sisma oppure tramite i lavori di retrofit antisismico. In particolare, la definizione di retrofit antisismico indica tutti quegli interventi che vanno a modificare una struttura edilizia preesistente in modo da renderla più solida e, quindi, maggiormente in grado di sopportare le sollecitazioni causate da un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl tema della prevenzione antisismica è fondamentale in ambito industriale, dove eventualiper migliorare il livello divanno effettuati per proteggere tanto i dipendenti quanto il patrimonio di beni e macchinari presenti all’interno dell’o. In questo particolare contesto, si può procedere per esempio attraverso il consolidamento strutturale volto a limitare gli effetti di un eventuale sisma oppure tramite i lavori di. In particolare, la definizione diindica tutti quegliche vanno a modificare una struttura edilizia preesistente in modo da renderla più solida e, quindi, maggiormente in grado di sopportare le sollecitazioni causate da un ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Edifici industriali: la sicurezza passa anche per interventi di retrofit antisismico ** - ticinonews : Due edifici industriali distrutti dalle fiamme a Rebstein - laregione : Due edifici industriali distrutti dalle fiamme a Rebstein - ladome17 : @colomboclerici Non è accettabile sacrificare spazi verdi e/o agricoli per metterci il fotovoltaico. Occorre utiliz… - MLArchitetti : diffusa cementificazione, le maggiori superfici asfaltate rispetto alle aree verdi, le emissioni degli autoveicoli,… -