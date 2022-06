Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2022: guide compilazione domanda, modulistica, risposte ai quesiti. Con video guida completa [LO SPECIALE] (Di mercoledì 22 giugno 2022) domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l'anno scolastico 2022/23: i docenti possono presentarla tramite Istanze online dal 20 giugno al 4 luglio. Tutte le guide per districarsi nella normativa. Prorogato per un ulteriore anno il contratto del precedente triennio, quindi niente vincoli. Rimangono esclusi i docenti assunti da prima fascia GPS con incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo. L'articolo Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2022: guide compilazione domanda, modulistica, risposte ai quesiti. Con video guida completa LO ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 giugno 2022)di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l'anno scolastico/23: ipossono presentarla tramite Istanze online dal 20 giugno al 4 luglio. Tutte leper districarsi nella normativa. Prorogato per un ulteriore anno il contratto del precedente triennio, quindi niente vincoli. Rimangono esclusi iassunti da prima fascia GPS con incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo. L'articoloai. ConLO ...

