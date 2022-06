Aria incontaminata in corsia | Neuromed partecipa al progetto europeo | ieri i primi test

(Di mercoledì 22 giugno 2022) L’idea è partita nel pieno della pandemia da Covid-19, ma potrà diventare uno standard per garantire in generale la sicurezza degli ambienti ospedal: sanificare l’che personale e pazienti respirano, eliminando microrganismi nocivi e combattendo in questo modo la diffusione di malattie infettive.nell’Irccsdi Pozzilli è partita la sperimentazione di questa innovativa apparecchiatura che, installata sul soffitto come un normale condizionatore, è capace di filtrare e sanificare l’presente in un ambiente. “Questodi cuifa parte – dice l’ingegner Luigi Pavone, Bioingegneria Clinica del– è stato finanziato attraverso un’azione specifica contro il Coronavirus nell’ambito del ...

